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        Eskişehir'de iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 13:37 Güncelleme: 09.06.2025 - 13:38
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        Eskişehir'de iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Arifiye Mahallesi Banka Caddesi'ndeki elbise satılan bir iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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