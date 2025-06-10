Eskişehir'de süt ürünleri deposunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Depoda hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

71 Evler Mahallesi Alpu Yolu Caddesi'nde faaliyet gösteren firmaya ait depoda, henüz belirlenemeyen nedenle paletlerin bulunduğu alanda yangın çıktı.

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