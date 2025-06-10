Eskişehir'de süt ürünleri deposunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde süt ürünleri firmasının deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde süt ürünleri firmasının deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
71 Evler Mahallesi Alpu Yolu Caddesi'nde faaliyet gösteren firmaya ait depoda, henüz belirlenemeyen nedenle paletlerin bulunduğu alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Depoda hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.