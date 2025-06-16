Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Son 1 haftada uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde yapılan denetimlerde 27 olaya müdahale edildi, işlem yapılan 28 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Çalışmalarda, 639 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram esrar, 5 sentetik ecza hapı ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

- Trafik denetimleri gerçekleştirildi

Aynı dönemde polis ve jandarma ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde ise yük ile yolcu taşımacılığı yapan 4 bin 301 araç kontrol edildi.

Uygulamalarda sürücülere yönelik 9 bin 182 emniyet kemeri ve 3 bin 706 alkol kontrolü yapıldı. Kural ihlali yaptıkları belirlenen 7 bin 807 sürücüye ceza yazıldı, 319 araç trafikten men edildi, 99 sürücü belgesine el konuldu.

Bu dönemde 69'u yaralanmalı, 71'i ise hasarlı olmak üzere toplam 140 trafik kazası meydana geldi.