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        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor

        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 10:13 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:13
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        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor
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        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Son 1 haftada uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde yapılan denetimlerde 27 olaya müdahale edildi, işlem yapılan 28 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Çalışmalarda, 639 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram esrar, 5 sentetik ecza hapı ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        - Trafik denetimleri gerçekleştirildi

        Aynı dönemde polis ve jandarma ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde ise yük ile yolcu taşımacılığı yapan 4 bin 301 araç kontrol edildi.

        Uygulamalarda sürücülere yönelik 9 bin 182 emniyet kemeri ve 3 bin 706 alkol kontrolü yapıldı. Kural ihlali yaptıkları belirlenen 7 bin 807 sürücüye ceza yazıldı, 319 araç trafikten men edildi, 99 sürücü belgesine el konuldu.

        Bu dönemde 69'u yaralanmalı, 71'i ise hasarlı olmak üzere toplam 140 trafik kazası meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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