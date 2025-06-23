Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Evinde olduğu tespit edilen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Ekipler, "açıktan hırsızlık", "konut dokunulmazlığı ihlali" ve "mala zarar verme" olayını gerçekleştiren şüphelinin B.G. olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir apartmandan elektrikli bisiklet ve yazıcı çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

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