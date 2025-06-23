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        Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir apartmandan çeşitli malzemeler çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 09:26 Güncelleme: 23.06.2025 - 09:26
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        Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir apartmandan çeşitli malzemeler çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir apartmandan elektrikli bisiklet ve yazıcı çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

        Ekipler, "açıktan hırsızlık", "konut dokunulmazlığı ihlali" ve "mala zarar verme" olayını gerçekleştiren şüphelinin B.G. olduğunu belirledi.

        Evinde olduğu tespit edilen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

        Çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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