Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında, kentte huzur ve güvenliğe yönelik yapılan çalışmaların değerlendirildiği "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 12:33 Güncelleme: 02.07.2025 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında, kentte huzur ve güvenliğe yönelik yapılan çalışmaların değerlendirildiği "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Vali Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile Valilikte düzenlenen toplantıda, "Türkiye'nin Huzuru, Güvenli Şehir Eskişehir" olarak çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

        Terörle ilişkili olarak haziran ayı içinde yapılan faaliyetler hakkında bilgiler veren Vali Aksoy, kentte 14 terör olayı meydana geldiğini ve 2 kişinin gözaltına alındığını,, birinin tutuklandığını diğerinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığını söyledi.

        Asayiş olaylarında 2025 yılının ilk 6 ayında Eskişehir'de 6 bin 577 olay meydana geldiğini belirten Vali Aksoy, "Bu sayı, geçen yılın aynı döneminde 7 bin 18 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece yüzde 6,2 oranında bir azalma sağlandı." dedi.

        Vali Aksoy, şehrin huzur ve güvenliği için kentte yapılan güvenlik uygulamalarında 63 bin 520 kişinin sorgulandığını ve aranan 67 şahsın yakalandığını ifade ederek, "Hapis cezası ile aranan 225 kişi cezaevine teslim edildi. Bu kişilerin 175'i 0-5 yıl, 39'u 5-10 yıl, 11'i ise 10 yıl ve üzeri cezalardan aranıyordu." diye konuştu.

        Haziranda 332 kadına yönelik şiddet ihbarına müdahale edildiğini bildiren Vali Aksoy, "Toplamda 591 önleyici, 423 koruyucu tedbir kararı alındı. "Kadına El Kalkamaz" projesi kapsamında toplumu bilinçlendirmek adına 82 etkinlik düzenlenerek 1666 kişiye eğitim verildi." değerlendirmesinde bulundu.

        Vali Aksoy, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik 17 operasyonda 29 kişinin gözaltına alındığını ve bu kapsamda 20'sinin tutuklandığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

        "Kullanıcıya yönelik yürütülen 82 operasyonda ise 93 kişi gözaltına alındı. Toplamda 1.731 gram uyuşturucu madde ile 697 sentetik hap ele geçirildi. "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narko Nokta" projeleri kapsamında toplam 5 etkinlikte de 2 bin 267 kişiye ulaşıldı."

        Aksoy, hem Eskişehir'in hem de Türkiye'nin huzuru için bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
        Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Balıkların hafızası gerçekten 3 saniyelik mi?
        Balıkların hafızası gerçekten 3 saniyelik mi?
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        General terfisine FETÖ ayarı
        General terfisine FETÖ ayarı
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Sigaraya ÖTV zammı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Mamdani'den Trump'a tepki
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?

        Benzer Haberler

        Bastonuyla bindiği helikopterde 82 yaşında uçuş keyfi yaşadı
        Bastonuyla bindiği helikopterde 82 yaşında uçuş keyfi yaşadı
        Eskişehir'de "Tazelenme Üniversitesi"nde mezuniyet heyecanı
        Eskişehir'de "Tazelenme Üniversitesi"nde mezuniyet heyecanı
        Mihalgazi'de yaz Kur'an kursları başladı
        Mihalgazi'de yaz Kur'an kursları başladı
        Eskişehir Valisi Aksoy, koruyucu ailelerle buluştu
        Eskişehir Valisi Aksoy, koruyucu ailelerle buluştu
        Eskişehir'de fabrika yangını (2)
        Eskişehir'de fabrika yangını (2)
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü