Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 20:32 Güncelleme: 22.07.2025 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

        İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

        Gece boyunca karadan aralıksız sürdürülen çalışmalara günün ilk ışıklarıyla havadan destek yeniden başladı.

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi yakınlarında çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi ve yön değiştirmesiyle Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü tedbiren boşaltılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aşırı sıcak hava etkili olacak
        Aşırı sıcak hava etkili olacak
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        İtalya'dan Szymanski'ye teklif!
        İtalya'dan Szymanski'ye teklif!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        Kim dolardan daha güçlü?
        Kim dolardan daha güçlü?
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        Trump: Şi Cinping beni davet etti
        Trump: Şi Cinping beni davet etti

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de orman yangını (3)
        Eskişehir'de orman yangını (3)
        GÜNCELLEME 4 - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME 4 - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Eskişehir'de orman yangını (3)
        Eskişehir'de orman yangını (3)
        GÜNCELLEME 3 - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME 3 - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan E5000 elektrikli lokomotifi açıklaması
        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan E5000 elektrikli lokomotifi açıklaması
        Eskişehir'de orman yangını (2)
        Eskişehir'de orman yangını (2)