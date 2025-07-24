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        Orman yangını şehitlerinden ağır taşıt şoförü Kocaman'ın cenazesi Eskişehir'de defnedildi

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan ağır taşıt şoförü Tolunay Kocaman'ın cenazesi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 19:44 Güncelleme: 24.07.2025 - 19:49
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        Orman yangını şehitlerinden ağır taşıt şoförü Kocaman'ın cenazesi Eskişehir'de defnedildi
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        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan ağır taşıt şoförü Tolunay Kocaman'ın cenazesi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

        Yangına müdahale ederken şehit olan 28 yaşındaki Kocaman'ın Türk bayrağını sarılı cenazesi, Seyitgazi ilçesi Kümbet Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından törenin düzenleneceği mahalle meydanına getirildi.

        Bu sırada şehidin annesi Hatice Kocaman, oğlunun tabutunun başında, "Sen, dağlara kurban oldun." diyerek ağladı.

        İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocaman'ın cenazesi, Kümbet Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik, ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, şehidin babası Hüseyin Kocaman, eşi Burcu Kocaman ile yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün de şehidin ailesine taziyede bulundu.

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale sırasında dün 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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