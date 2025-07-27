Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kişinin cesedine ulaşıldı

M.A'nın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Su Boyu Sokağı'ndan geçen Porsuk Çayı kenarında yürüyen M.A. (52), henüz belirlenemeyen nedenle suya düştü.

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