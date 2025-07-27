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        Eskişehir'de palayla saldırıya uğrayan market sahibi yaşadıklarını anlattı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde önceki gün müşterisinin eriyen dondurmasını değiştirmeyi reddettiği iddiasıyla palalı saldırıya uğrayan market sahibi Ramazan Bulut, saldırganın kendisini tehdit ederek yaraladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 15:52 Güncelleme: 27.07.2025 - 15:52
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        Eskişehir'de palayla saldırıya uğrayan market sahibi yaşadıklarını anlattı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde önceki gün müşterisinin eriyen dondurmasını değiştirmeyi reddettiği iddiasıyla palalı saldırıya uğrayan market sahibi Ramazan Bulut, saldırganın kendisini tehdit ederek yaraladığını söyledi.

        Erenköy Mahallesi Arabacılar Bulvarı'ndaki markete eriyen dondurmasını değiştirmek için gelip olumsuz yanıt alan çocuğun babası Aykut İ. tarafından palayla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 60 yaşındaki iş yeri sahibi Bulut, gazetecilere, olay günü markete gelen 7-8 yaşlarında bir çocuğun ekmek, içecek ve dondurma aldıktan sonra ayrıldığını söyledi.

        Aynı çocuğun yaklaşık 10 dakika sonra tekrar geldiğini kaydeden Bulut, şöyle konuştu:

        "Çocuk dondurmayı beğenmeyip, değiştirmek istediğini söyledi. Dondurmanın eridiğini söyledim. Dondurmanın bu şekilde kabul edilmeyeceğini söyledim. Çocuk çıktı, gitti. Kısa bir zaman sonra dedesiyle geldiler. Dedesi 'Nasıl değiştirmezsin? Değiştirmek zorundasın' dedi. Ben de dondurmanın erimiş olduğunu bu şekilde kabul edilemeyeceğini söyledim. Tehdit ederek 'burayı yıkarım, burayı kapattıracağım' şeklinde konuşarak gitti."

        Bulut, olaydan 5 dakika sonra elinde palayla birinin markete girdiğini dile getirerek, müşterisi olan palalı saldırgan Aykut İ'yi ikna etmeye çalıştığını kaydetti.

        Aykut İ'nin kendisine hakaret ettiğini öne süren Bulut, "'Yakarım yıkarım, keserim. Seni kesmeye geldim' diyerek palayı salladı. Hatta vücudumda yara da var. Şu anda yeni pansuman yaptırdım. Göğsümde ve elimde var." ifadelerini kullandı.

        Erenköy Mahallesi Muhtarı Sıdıka Nur Karabulut ise yaşanan talihsiz olayın takipçisi olacaklarını kaydetti.

        Bu arada şüphelinin palayla market sahibine saldırı anı güvenlik kamerasınca da görüntülenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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