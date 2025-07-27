Eskişehir'de palayla saldırıya uğrayan market sahibi yaşadıklarını anlattı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde önceki gün müşterisinin eriyen dondurmasını değiştirmeyi reddettiği iddiasıyla palalı saldırıya uğrayan market sahibi Ramazan Bulut, saldırganın kendisini tehdit ederek yaraladığını söyledi.

Erenköy Mahallesi Arabacılar Bulvarı'ndaki markete eriyen dondurmasını değiştirmek için gelip olumsuz yanıt alan çocuğun babası Aykut İ. tarafından palayla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 60 yaşındaki iş yeri sahibi Bulut, gazetecilere, olay günü markete gelen 7-8 yaşlarında bir çocuğun ekmek, içecek ve dondurma aldıktan sonra ayrıldığını söyledi.

Aynı çocuğun yaklaşık 10 dakika sonra tekrar geldiğini kaydeden Bulut, şöyle konuştu:

"Çocuk dondurmayı beğenmeyip, değiştirmek istediğini söyledi. Dondurmanın eridiğini söyledim. Dondurmanın bu şekilde kabul edilmeyeceğini söyledim. Çocuk çıktı, gitti. Kısa bir zaman sonra dedesiyle geldiler. Dedesi 'Nasıl değiştirmezsin? Değiştirmek zorundasın' dedi. Ben de dondurmanın erimiş olduğunu bu şekilde kabul edilemeyeceğini söyledim. Tehdit ederek 'burayı yıkarım, burayı kapattıracağım' şeklinde konuşarak gitti."