Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti MKYK Üyesi Hatipoğlu'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin açıklama

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Yüzyılın Konut Projesi"ne ilişkin açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 17:15 Güncelleme: 31.10.2025 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti MKYK Üyesi Hatipoğlu'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Yüzyılın Konut Projesi"ne ilişkin açıklamada bulundu.

        Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Eskişehir'imizin her köşesinde yeni yuvalar yükseliyor, umutlar büyüyor. Sosyal konut projesiyle vatandaşlarımızın sıcak bir yuvaya kavuşması için güçlü bir adım daha atıyoruz. Bu şehir, hizmetin en güzelini hak ediyor. Biz de her ilçemize dokunan, her haneye huzur getiren projelerle çalışmaya devam ediyoruz. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyor, Eskişehir'imize hayırlı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programı tanıtıldı
        Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programı tanıtıldı
        Eskişehir'de sokakta dilenen 176 çocuk, yeniden eğitime kazandırıldı
        Eskişehir'de sokakta dilenen 176 çocuk, yeniden eğitime kazandırıldı
        Eskişehir'de sokakta çalıştırılan 176 çocuk eğitime kazandırıldı
        Eskişehir'de sokakta çalıştırılan 176 çocuk eğitime kazandırıldı
        Anadolu Üniversitesi'nde "sürdürülebilir mutfak" konuşuldu
        Anadolu Üniversitesi'nde "sürdürülebilir mutfak" konuşuldu
        Küllüoba'da bulunan küp mezardaki bir parmağı eksik el kabartması "yas" örn...
        Küllüoba'da bulunan küp mezardaki bir parmağı eksik el kabartması "yas" örn...