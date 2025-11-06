Eskişehir'de abart egzozlu otomobil kullanan sürücüye para cezası uygulandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde abart egzozlu otomobil kullanan sürücüsü para cezası uygulanırken, aracı trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından Cumhuriyet Bulvarı'nda abart egzozla çevreye rahatsızlık veren 26 AHP 159 plakalı otomobilin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Yakalanan otomobil sürücüsü A.Ş'ye para cezası uygulanırken, otomobil ise trafikten men edildi.
