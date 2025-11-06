Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de abart egzozlu otomobil kullanan sürücüye para cezası uygulandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde abart egzozlu otomobil kullanan sürücüsü para cezası uygulanırken, aracı trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:33 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de abart egzozlu otomobil kullanan sürücüye para cezası uygulandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde abart egzozlu otomobil kullanan sürücüsü para cezası uygulanırken, aracı trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından Cumhuriyet Bulvarı'nda abart egzozla çevreye rahatsızlık veren 26 AHP 159 plakalı otomobilin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

        Yakalanan otomobil sürücüsü A.Ş'ye para cezası uygulanırken, otomobil ise trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu

        Benzer Haberler

        Hesabına yanlışlıkla 2,3 milyon lira gönderilen akademisyen parayı bankaya...
        Hesabına yanlışlıkla 2,3 milyon lira gönderilen akademisyen parayı bankaya...
        7 milyon 500 bin liralık kaçak tütün ile boş makaron TIR'da ele geçirildi
        7 milyon 500 bin liralık kaçak tütün ile boş makaron TIR'da ele geçirildi
        Eskişehir'de "Nehirden Denize Özgür Filistinli Çocuklar Hatıra Ormanı" oluş...
        Eskişehir'de "Nehirden Denize Özgür Filistinli Çocuklar Hatıra Ormanı" oluş...
        Eskişehir'de 6 milyon 900 bin makaron ile 960 kilogram tütün ele geçirildi
        Eskişehir'de 6 milyon 900 bin makaron ile 960 kilogram tütün ele geçirildi
        Eskişehir'de sis etkili oldu
        Eskişehir'de sis etkili oldu
        Sivrihisar'da küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliden 1'i tutu...
        Sivrihisar'da küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliden 1'i tutu...