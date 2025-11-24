Bursa ve çevre illerde Öğretmenler Günü kutlandı

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale ve Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programda İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk töreni sonrasında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonunda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlik kapsamında, 6 Nisan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Bir Işıktır Öğretmen" adlı resim sergisi sunuldu. Ardından Bursa Flüt Topluluğu'nun müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Burada günün anlam ve önemine dair konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, öğretmenliğin yalnızca meslek değil, bir hayat biçimi olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi, emekliye ayrılan öğretmenlere ise Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin katıldığı program, 6 Nisan Anadolu Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği "Biz Öğretmen Olmalıyız" oratoryosuyla sona erdi. Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı. - Eskişehir Eskişehir Vilayet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yetkililerinin Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kutlamalar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikle devam etti. - Kütahya Kütahya Zafer Meydanı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Atatürk anıtına çelenk sundu. Buradaki törenin ardından Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Musa Işın, öğretmenliğin insanlık tarihinin her döneminde bilgi, irfan ve medeniyetin taşıyıcısı olmuş, toplumların ilerlemesinde belirleyici rol üstlenmiş kadim bir meslek olduğunu belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Program, düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin takdim edilmesi, oratoryo ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi - Balıkesir Balıkesir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Vali İsmail Ustaoğlu, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla düzenlenen törenle kutlandı. Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Fatih Salonu'nda kutlama programı gerçekleştirildi. Valisi Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin yalnızca bilgiyi aktarmakla kalmadığını, genç zihinleri şekillendirdiğini belirterek, "Toplumumuzun değerlerini kuşaktan kuşağa taşır. Her bir öğretmenimiz, yarınlarımızın mimarıdır. Emekleri için şükran borçluyuz." dedi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ile emekli öğretmenlerden Salih Dülger de konuşma yaptı. Törende, emekli öğretmenleri temsilen üç öğretmene Hizmet Şeref Belgesi takdim edildi. Ayrıca aday öğretmenlerin yemin töreni yapıldı. Tören, Şehit Turgut Solak Fen Lisesinin hazırladığı "Bir Fidan Bin Umut" adlı tiyatro gösterisiyle devam etti. Ardından Balıkesir Maarif Halk Dansları Topluluğu'nun sunduğu halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. - Bilecik Bilecik'te Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Edebali Ortaokulu tarafından program organize edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin önemini bir günlük programla anlamak ve anlatmanın çok yeterli olmayacağını söyledi. Öğretmenlerin, toplumun manevi mimarı olduğunu belirten Şimşek, "Öğretmen, yüreğindeki saf ve katışıksız sevgisi tükenmek bilmeyen bir kaynaktır. Öğrencilerine hayatı sevmeyi, mutlu olmayı, kısaca en güzel duyguyu, sevgiyi öğretir. Öğretmen, rehberlik eden, yön veren ve yaşama hazırlayandır." dedi.