Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde yangın tatbikatı yapıldı
Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde, olası yangın ve acil durumlara karşı kurumsal hazırlık düzeyini artırmak amacıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde, olası yangın ve acil durumlara karşı kurumsal hazırlık düzeyini artırmak amacıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tatbikat öncesinde Sivil Savunma Birimi tarafından personele yangın anında izlenecek tahliye planı, toplanma alanlarının kullanımı, görevli personelin sorumlulukları ve ekipler arası koordinasyon konuları aktarıldı. Ayrıca yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı ve kişisel güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Daha sonra önceden belirlenen senaryo doğrultusunda yangın alarmı devreye alındı ve bina, görevli personelin yönlendirmesiyle kısa sürede güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.