Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde yangın tatbikatı yapıldı

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde, olası yangın ve acil durumlara karşı kurumsal hazırlık düzeyini artırmak amacıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tatbikat öncesinde Sivil Savunma Birimi tarafından personele yangın anında izlenecek tahliye planı, toplanma alanlarının kullanımı, görevli personelin sorumlulukları ve ekipler arası koordinasyon konuları aktarıldı. Ayrıca yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı ve kişisel güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra önceden belirlenen senaryo doğrultusunda yangın alarmı devreye alındı ve bina, görevli personelin yönlendirmesiyle kısa sürede güvenli bir şekilde tahliye edildi.