Eskişehir'de "Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında sergi ve stant açıldı

Etkinlik kapsamında vatandaşlara bilgilendirici materyaller dağıtılırken, Yeşilay Eskişehir Şubesi yetkilileri, amaçlarının toplumda farkındalığı artırmak ve sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmek olduğunu belirtti.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretçilerle bir araya gelen Yeşilay gönüllüleri, bağımlılık türleri, korunma yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirme yaptı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Eskişehir İl Halk Kütüphanesi'nde bağımlılık temalı karikatür sergisi ve stant açtı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.