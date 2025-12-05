AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ertorun'dan Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümünü ve Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ertorun, mesajında, Dünya Kadın Hakları Günü'nün kadınların hak mücadelesinin değerini hatırlatan özel bir gün olduğunu kaydetti.

Kadınların sözünün, emeğinin ve kararlılığının hayatın her alanına güç kattığını vurgulayan Ertorun, şöyle devam etti:

"Eskişehir'de yaşayan her kadının kendini güvende hissettiği, fikirlerini özgürce ifade edebildiği ve hayallerinin peşinden gidebildiği bir ortam oluşturmak için durmadan çalışıyoruz. Kadınların toplumda daha güçlü yer alması yalnızca kadınların değil, tüm toplumun geleceğini aydınlatıyor."

Kadınların eğitimden istihdama, sanattan spora, siyasetten sivil toplum çalışmalarına kadar birçok alanda varlık göstermesinin önemine dikkati çeken Ertorun, kadınların potansiyelini ortaya koyması için gerekli imkanların sağlanmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.