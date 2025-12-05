AK Parti İl Başkan Yardımcısı Akay'dan Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Halide Akay, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümünü ve Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Akay, mesajında, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkını tanıyan düzenlemenin 1934 yılında Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle hayata geçtiğini kaydetti.

Bu değişiklikle Türk kadınlarının birçok Avrupa ülkesinden önce demokratik haklarına kavuştuğunu vurgulayan Akay, şöyle devam etti:

"Kadınlara tanınan bu hak, demokrasi adına atılan en önemli adımlardan birisidir. 5 Aralık 1934 yılından günümüze kadar kadınların, siyasette, sanatta, akademide, bilimde, teknolojide ve diğer alanlarda aktif rol üstlenmesine büyük önem verilmiştir. Bu amaçla kadınlarımızın etkin ve aktif bir şekilde siyasette ve toplumsal alanda varlığının sağlamlaştırılması için çok sayıda düzenlemeler yapılmıştır."