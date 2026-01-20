AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanlığınca Konya'ya kültür gezisi düzenlendi

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanlığınca Konya'ya kültür gezisi düzenlendiği bildirildi.



AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek amacıyla geziler düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, bu gezilerin tarihe ve kültürel mirasa yakından tanıklık etmeye vesile olduğunu kaydetti.



Bu hafta rotalarının Mevlana'nın şehri Konya olduğunu belirten Ertorun, "Manevi atmosferiyle gönüllere dokunan, hoşgörüsüyle tüm dünyaya örnek olan bu kadim şehirde bulunmak bizler için büyük bir anlam taşıdı. Tarihi dokusu, kültürel zenginliği ve gönül iklimiyle Konya, ziyaretimiz boyunca her birimize ayrı bir huzur ve farkındalık kazandırdı." ifadelerini kullandı.



Ertorun, anlamlı geziyle kadınlarla birlikte hem geçmişin izlerini sürdüklerini hem de kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Aynı zamanda günlük hayatın yoğun temposundan bir nebze olsun uzaklaşarak, moral ve motivasyonumuzu tazeledik. AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları olarak inanıyoruz ki kültür, tarih ve manevi değerler etrafında bir araya geldiğimiz her adım toplumumuzun ortak ruhunu daha da güçlendirmektedir. Bu vesileyle bizlere destek olan tüm teşkilat mensuplarımıza ve katılım sağlayan kıymetli kadınlarımıza teşekkür ediyor."



