        Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Eskişehir'de amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle buluştu

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Hep beraber Türk sporunu daha yukarıya taşımaya çalışacağız. Bu tesislerden Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları istiyoruz. Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu olacaklar ve Türk bayrağını göndere çektirecekler. Türkiye Yüzyılı sporun ve gençliğin yüzyılı olacak. Hep beraber çalışacağız, hizmet edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 21:20 Güncelleme: 25.01.2026 - 21:20
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Eskişehir'de amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle buluştu
        Bak, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir restoranda düzenlenen Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Temsilcileri ile Buluşma programında yaptığı konuşmada, Eskişehir'in büyük spor ailesiyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Kendisinin de amatör spor kulüpleri içinde yetişmiş biri olduğunu ve her kademesinde bulunduğu, bu camianın ne kadar önemli olduğuna bizzat şahitlik ettiğini belirten Bak, amatör spor kulüplerine gönül veren, yöneticilik, antrenörlük yapan herkesin bu ülkenin gençliği için büyük hizmetlerde bulunduğunu anlattı.

        Bak, amatör kulüplerde görev yapanların, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğu için birer kahraman olduğunu vurgulayarak, bu kulüplere destek vermenin başlıca görevlerinden biri olduğunu aktardı.

        Bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak amatör spor kulüplerine maddi ve ayni destek vermek için önemli bir bütçe ayırdıklarını dile getiren Bak, şunları kaydetti:

        "Sporu çok seven, destekleyen bir Cumhurbaşkanımız var. Bugün de Çankaya Mahallesi'nde gençlerimizin, sporcularımızın faydalanması için 765 kişilik bir spor salonunun temelini attık. Biz aynı zamanda ilimizde okulların bahçelerine küçük sahalar yaptık ve tekrar talep ettiler. Yine yapmaya devam edeceğiz, biz sizin emrinizdeyiz. Amatör spor kulüplerine hizmet eden herkesin emrindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en modern stadyumlarını ülkemizde inşa ettik. 40 tane stadyum inşa edildi. Bunlardan bir tanesi de Eskişehir'de milli maçların oynandığı stadyum ve inşallah Eskişehirspor da Süper Lig'e döndüğünde oynayacak."

        Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden geldiğini ve spora destek vermek için her daim hazır olduğunu ifade ederek, emekleri ve fedakarlıkları için tüm amatör kulüp çalışanlarına teşekkür etti.

        Eskişehir'de çeşitli branşlarda 282 amatör spor kulübü olduğunun bilgisini veren Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "İnşallah bunlara hem destek vereceğiz hem tesis yapmaya devam edeceğiz. Hep beraber gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Gençlere hizmet eden, spora hizmet eden herkesi alkışlıyorum. Hep beraber Türk sporunu daha yukarıya taşımaya çalışacağız. Bu tesislerden Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları istiyoruz. Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu olacaklar ve Türk bayrağını göndere çektirecekler. Türkiye Yüzyılı sporun ve gençliğin yüzyılı olacak. Hep beraber çalışacağız, hizmet edeceğiz."

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz da amatör spor kulüplerinin sadece bir dernek ya da spor yapılan alanlar olmadığını, mahallelerin kalbi, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunduğu birer güvenli liman ve ay yıldızlı formayı terletecek nesillerin yetiştiği ilk mektep olduğunu anlattı.

        AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da Eskişehir'in, içinde barındırdığı Eskişehirspor ve diğer kulüpleriyle çok özel bir şehir olduğunu söyledi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının Eskişehirspor'un her zaman destekçisi olduğunu dile getiren Hatipoğlu, "Eskişehirspor'un ve Eskişehir'deki diğer spor kulüplerinin her zaman yanındayız. Biz bütçelerimiz el verdiği sürece elimizden gelen katkıyı sunmaya hükümet olarak hazırız." ifadelerini kullandı.

        Programa AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve sporcular katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

