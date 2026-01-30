Habertürk
        Eskişehir Valisi Yılmaz gazetecilerle buluştu

        Eskişehir Valisi Yılmaz gazetecilerle buluştu

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Giriş: 30.01.2026 - 12:49 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:49
        Eskişehir Valisi Yılmaz gazetecilerle buluştu
        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Tepebaşı ilçesindeki Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin çok amaçlı salonundaki organizasyonda Yılmaz, göreve yeni başlaması dolayısıyla gazetecilerle tanıştı.

        Vali Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, Eskişehir'de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


        Şehit yakınları, gaziler ve devletin desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara özel hassasiyet göstereceğini belirten Vali Yılmaz, "Kimsesizlerin kimsesi olmaya gayret edeceğim." dedi.


        Gazetecilerin vatandaşların doğru bilgilendirilmesindeki önemini vurgulayan Yılmaz, görev süresi boyunca zaman mefhumu gözetmeksizin, 7 gün 24 saat esasına göre çalışacağını aktardı.

        Organizasyon, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

