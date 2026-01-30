Habertürk
        Eskişehir'de Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi tarafından 2026 yılının "Bağımsızlık Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 11:59 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:02
        Şubeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın öncülüğünde, Genel Merkez Kadın Kolları Sağlık Politikaları Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde yürütülen çalışmalar kapsamında Eskişehir'de de eğitim programı gerçekleştirildi.

        Programda, bağımlılık türleri, bağımlılıktan korunma yolları ile sağlıklı birey ve sağlıklı toplum bilincinin önemi, alanında uzman eğitmenler tarafından ele alındı.

        Eğitimlere İl Sağlık Müdürlüğü ile Yeşilaydan uzmanların katıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

