Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de Memur-Sen'den ilçelere toplu taşıma talebi

        Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi İbrahim Akar, ilçelerde görev yapan memurlar için toplu taşıma seferleri talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 13:42 Güncelleme: 30.01.2026 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de Memur-Sen'den ilçelere toplu taşıma talebi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi İbrahim Akar, ilçelerde görev yapan memurlar için toplu taşıma seferleri talep etti.


        Akar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma filosuna 25 yeni otobüsün eklemesini kentin toplu taşıma hizmetlerinin daha iyi bir şekilde sağlanması adına olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini kaydetti.


        Alınan yeni araçlarla şehir merkezinde ikamet edip ilçelerde görev yapan her gün ilçelere gidiş geliş yapan kamu çalışanlarının yaşadığı ulaşım sorununu çözmeye yönelik şekilde planlanması gerektiğini anlatan Akar, şöyle devam etti:


        "Eskişehir'in ilçelerinde görev yapan memurlar ve öğretmenler, mevcut durumda toplu taşıma imkanı bulunmadığı için görev yerlerine kendi imkanlarıyla ulaşmak zorunda kalmaktadır. Aracı olmayan kamu çalışanları ise başkalarının araçlarıyla gidip gelmekte, bu durum hem ekonomik hem de zaman açısından ciddi mağduriyetler oluşturmaktadır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Binadan dökülen parçalar aşağıdaki motosikletlere zarar verdi
        Binadan dökülen parçalar aşağıdaki motosikletlere zarar verdi
        Eskişehir'de 42 yaşındaki adam kayıplara karıştı
        Eskişehir'de 42 yaşındaki adam kayıplara karıştı
        Vali Yılmaz, basın mensupları ile buluştu Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılma...
        Vali Yılmaz, basın mensupları ile buluştu Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılma...
        Eskişehir Valisi Yılmaz gazetecilerle buluştu
        Eskişehir Valisi Yılmaz gazetecilerle buluştu
        Sömestir tatilinde uyku düzeni bozulan öğrenciler için tavsiyeler TUTDER Ba...
        Sömestir tatilinde uyku düzeni bozulan öğrenciler için tavsiyeler TUTDER Ba...
        'Yapay Zekâ ile Yazılım Geliştirme' etkinliği yapıldı
        'Yapay Zekâ ile Yazılım Geliştirme' etkinliği yapıldı