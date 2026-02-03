Habertürk
Habertürk
        Eskişehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde araç aksesuar sektöründe faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Giriş: 03.02.2026 - 09:39 Güncelleme: 03.02.2026 - 09:42
        Eskişehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde araç aksesuar sektöründe faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gündoğdu Mahallesi Borsa Bulvarı'nda 8 katlı bir binanın zemin katındaki araç aksesuar hizmetleri veren bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının büyümesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınıp söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

