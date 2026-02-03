Eskişehir'de çek dolandırıcılığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Eskişehir'de, bir akü firmasını sahte çekle dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir akü firmasının sahte çekle dolandırılmasına ilişkin çalışma yapıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda, şüpheliler H.T. ve T.Y'nin elde ettikleri aküleri piyasa değerinin altında satmaya çalıştığı belirlendi. Polisin düzenlediği operasyonda 2 zanlı yakalandı. Sahte çekle alındığı belirtilen akülerin bulunduğu adresi belirleyen ekiplerce yapılan aramada 175 akü ele geçirildi. Muhafaza altına alınan aküler firma sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

