Eskişehir'de 1388 öğrenci servis aracı denetlendi

Eskişehir'de öğrenci servis taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerde sürücü ve rehber personel kontrol edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 1388 servis aracı denetlendi. Kural ihlali ve belge eksikliği tespit edilen 104 öğrenci servis aracı ile sürücüsüne, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ceza işlem uygulandı. Öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasının sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.