Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de otomobile radar görünümü veren 2 kişi yakalandı

        Eskişehir'de kullandıkları ışık donanımıyla otomobile radar aracı görünümü verdiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 09:50 Güncelleme: 09.02.2026 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de otomobile radar görünümü veren 2 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de kullandıkları ışık donanımıyla otomobile radar aracı görünümü verdiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, araçlarına radar görünümü veren ve bu anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerce yürütülen çalışmada, videoda yer alan kişilerin S.K. ve İ.A. olduğu tespit edildi.

        Yakalanan 2 kişiye "ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" maddesi gereği 173 bin 392 lira idari para cezası uygulandı, araç otoparka çektirildi.

        Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        Kiralık teknede sır ölüm!
        Kiralık teknede sır ölüm!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Mesut Özarslan CHP'den istifa etti
        Mesut Özarslan CHP'den istifa etti
        Japonya'da seçim sonuçları açıklandı
        Japonya'da seçim sonuçları açıklandı
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu operasyonlarında 61 şüpheliye işlem yapıldı
        Uyuşturucu operasyonlarında 61 şüpheliye işlem yapıldı
        Eskişehir'de yağışın devam etmesi bekleniyor
        Eskişehir'de yağışın devam etmesi bekleniyor
        Alt geçidin beton bloklarındaki ayrılmalar tehlike oluşturuyor
        Alt geçidin beton bloklarındaki ayrılmalar tehlike oluşturuyor
        Cadde göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
        Cadde göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
        Sağanak yağış kentte etkisini gösterdi
        Sağanak yağış kentte etkisini gösterdi
        Başkan Zeynep Güneş'i İl Başkanı Albayrak ziyaret etti
        Başkan Zeynep Güneş'i İl Başkanı Albayrak ziyaret etti