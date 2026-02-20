AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca Dede Korkut Parkı'nda iftar düzenlendi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Dede Korkut Parkı'nda kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldi.





Albayrak, iftar öncesinde vatandaşlarla sohbet etti.





Gürhan Albayrak, yaptığı açıklamada, ramazan ayının birleştirici ruhunu vurguladı.



Ramazan ayının Eskişehir'e ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini dileyen Albayrak, şunları ifade etti:



"Bismillah diyerek Ramazan-ı Şerif'in ilk iftarında, Dede Korkut Parkı'nda hemşehrilerimizle aynı sofrada buluştuk. Ramazan paylaşmak, kardeşlik ve bir arada olmak demektir. Biz de bu mübarek ayın bereketini şehrimizde hissettirme gayretindeyiz. Ramazan ayının bereketini paylaşmak için 'Soframız seninle Eskişehir' diyor, tüm hemşehrilerimizi, bu güzel iklimi hep birlikte yaşamak üzere iftar çadırımıza bekliyoruz. Hayırlı ramazanlar Eskişehir."



