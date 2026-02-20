KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Eskişehir Çocuk Adalet Merkezi, çocukların adli süreçlerden en az zararla çıkmasını sağlıyor
YAVUZ EMRAH SEVER - Suça karışan çocukların adli süreçlerden olumsuz etkilenmemeleri, mağdur çocukların ise ikincil travma yaşamaması amacıyla hizmet veren Eskişehir Çocuk Adalet Merkezi, çocukların yeniden topluma kazandırılmasına katkı sağlıyor.
