        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Eskişehir Çocuk Adalet Merkezi, çocukların adli süreçlerden en az zararla çıkmasını sağlıyor

        YAVUZ EMRAH SEVER - Suça karışan çocukların adli süreçlerden olumsuz etkilenmemeleri, mağdur çocukların ise ikincil travma yaşamaması amacıyla hizmet veren Eskişehir Çocuk Adalet Merkezi, çocukların yeniden topluma kazandırılmasına katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 11:05 Güncelleme: 20.02.2026 - 11:05
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Eskişehir Çocuk Adalet Merkezi, çocukların adli süreçlerden en az zararla çıkmasını sağlıyor
        Anadolu Ajansının

