        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de yeniden görülen "ihaleye fesat karıştırma" davasında tüm sanıklar beraat etti

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu yolla kamu zararına neden oldukları iddiasıyla, aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de bulunduğu 22 sanığın tutuksuz yargılandığı davada, tüm sanıklar beraat etti.

        Giriş: 20.02.2026 - 12:47 Güncelleme: 20.02.2026 - 12:47
        Eskişehir'de yeniden görülen "ihaleye fesat karıştırma" davasında tüm sanıklar beraat etti
        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu yolla kamu zararına neden oldukları iddiasıyla, aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de bulunduğu 22 sanığın tutuksuz yargılandığı davada, tüm sanıklar beraat etti.

        Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Sanık avukatları, bilirkişi raporunda, işlemlerde hukuka aykırılık tespit edilmediğini, dosyada suç unsuru bulunmadığını ve ihalelerde mevzuata aykırılık tespit edilmediğini savunarak, müvekkilleri hakkında beraat talep etti.

        Mahkeme heyeti, "ihaleye fesat karıştırma" suçunun zaman aşımı nedeniyle düşmesine, sanıklar hakkında "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan açılan kamu davasının da zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi.

        Heyet, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise tüm sanıkların beraatine hükmetti.

        - Davanın geçmişi

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının 28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu, resmi belgede sahtecilik yapıldığı yönündeki şikayet üzerine başlattığı soruşturma kapsamında şüpheliler gözaltına alınmıştı. Tutuklanan 5 kişi, üst mahkemeye yapılan itirazlar sonrası tahliye edilmişti.

        Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 10 Temmuz 2013'te 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "sanık" sıfatıyla savunma vermişti. Mahkeme heyeti, 11 Şubat 2015'te Büyükerşen ve diğer sanıkların beraatine, dosyalardan birinde adı geçen K.A, İ.H.Y, M.E, Y.K, K.O. ve M.R.E'ye "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 6'şar bin lira adli para cezası verilmesine hükmetmişti.

        Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin Büyükerşen ve diğer sanıklar hakkında verdiği beraat kararının bozulmasını kararlaştırmıştı.

        22 sanıklı dava dosyası, eksik inceleme ve bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderilmişti.

        Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan esasa ilişkin mütalaada, "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan yargılanan Yılmaz Büyükerşen hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istenmiş, ayrıca Büyükerşen hakkında siyasi yasak uygulanması ve oluştuğu belirtilen kamu zararının geri alınması, diğer 21 sanıktan bazıları için hapis, bazıları için de adli para cezası talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

