        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de yaralı 3 şahin ve 1 kara akbaba tedavi edildi

        Eskişehir'de yaralı bulunan 3 şahin ve 1 kara akbaba, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 14:37
        Eskişehir'de yaralı 3 şahin ve 1 kara akbaba tedavi edildi

        Eskişehir'de yaralı bulunan 3 şahin ve 1 kara akbaba, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından yaralı bulunan 4 yırtıcı kuş, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Üretim ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

        Yaralı 3 şahin ve 1 kara akbaba, burada uzman veteriner hekimler ve hayvan sağlığı ekiplerinin çalışmaları sonrası yeniden kanat çırpacak güce ulaştı.

        Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğinin tam üyesi olan hayvanat bahçesinde tedavileri tamamlanan kuşlar, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

