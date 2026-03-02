Eskişehir'de yaralı 3 şahin ve 1 kara akbaba tedavi edildi
Eskişehir'de yaralı bulunan 3 şahin ve 1 kara akbaba, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından yaralı bulunan 4 yırtıcı kuş, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Üretim ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.
Yaralı 3 şahin ve 1 kara akbaba, burada uzman veteriner hekimler ve hayvan sağlığı ekiplerinin çalışmaları sonrası yeniden kanat çırpacak güce ulaştı.
Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğinin tam üyesi olan hayvanat bahçesinde tedavileri tamamlanan kuşlar, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
