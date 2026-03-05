Canlı
        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 05.03.2026 - 11:26
        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettikleri faturasız kaçak alkol ve ruhsatsız av tüfeği bulundurdukları bilgisine ulaşıldı.

        Jandarma, 2 şüphelinin evinde yaptığı aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 55 av tüfeği fişeği, 9 kurusıkı tabanca mermisi, 2 dedektör, 9 şişe faturasız kaçak alkol ve 10 litre faturasız alkol ele geçirdi.

        Yakalanan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna muhalefet" ve "Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

