        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları olan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları olan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kentte çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve "kasten yaralama" suçundan 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü operasyon sonucu yakalandı.


        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

