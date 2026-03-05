Canlı
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de 2 kadın öğretmeni tehdit ettiği iddia edilen öğrenci velisi tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki ilkokulda görevli 2 kadın öğretmeni, öğrenciler arasında yaşanan tartışmayı gerekçe göstererek tehdit ettiği öne sürülen öğrenci velisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Eskişehir'de 2 kadın öğretmeni tehdit ettiği iddia edilen öğrenci velisi tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki ilkokulda görevli 2 kadın öğretmeni, öğrenciler arasında yaşanan tartışmayı gerekçe göstererek tehdit ettiği öne sürülen öğrenci velisi tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Kozkayı İlkokulu'nda öğrenciler arasında yaşanan tartışmanın ardından öğrenci velisi İ.T.'nin elinde sopayla okul bahçesine girerek kadın öğretmenler B.G. ile Ş.Ç.'yi tehdit ettiği, okul kapısının üzerine kadın öğretmenlerden B.G.'yi hedef alan tehdit içerikli bir not bıraktığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu görevlisine tehdit" ve "hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında öğrenci velisi İ.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

