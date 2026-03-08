Canlı
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'nin tehdit edildiğini belirterek, "Habil Başkan, Cumhuriyet Halk Partisinin belediye başkanı, Sivrihisar'ın belediye başkanıdır. Ona yapılan en ufak çirkinliği kendime yapılmış sayıyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 14:10
        CHP Genel Başkanı Özel, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'nin tehdit edildiğini belirterek, "Habil Başkan, Cumhuriyet Halk Partisinin belediye başkanı, Sivrihisar'ın belediye başkanıdır. Ona yapılan en ufak çirkinliği kendime yapılmış sayıyorum." dedi.

        Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci'yi ziyaret ettikten sonra belediye önünde konuşma yapan Özel, kıymetli bir ilçe olan Sivrihisar'ın uzun yıllardır ihmal edildiğini savundu.

        Özel, Dökmeci'nin, başkanlığı kazandığı günden itibaren Sivrihisar Belediyesinin malını, mülkünü, Sivrihisarlının menfaatini, kendi ailesinin malı gibi koruduğunu anlattı.

        Dökmeci'nin, önceki belediye başkanları döneminde yaşanan usulsüzlüklere sessiz kalmadığını vurgulayan Özel, "Başkan bunlara sessiz kalmadığı için de tehditler, birtakım çirkinlikler olmuş. Buradan sayın başkanı tehdit edenlere diyoruz ki Habil Bey öyle herhangi birisi değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin belediye başkanıdır. Ona yan bakanın alnını karışlarız." diye konuştu.

        Özgür Özel, Belediye Başkanı Dökmeci'nin çok kez tehdit edildiğini dile getirerek, "Her yerde AK Parti'liler önden üç koruma, arkadan beş koruma gezer. Habil Bey'e koruma verilmemiş. Bu meseleyi yarından itibaren bizzat takip edeceğim. Nerede tıkanıyorsa orada bakacağız." ifadesini kullandı.

        Özel, "Ümit ediyoruz bu sorunu da en kısa sürede çözeceğiz. Habil Başkan, Cumhuriyet Halk Partisinin belediye başkanı, Sivrihisar'ın belediye başkanıdır. Ona yapılan en ufak çirkinliği kendime yapılmış sayıyorum." sözlerini sarf etti.

        CHP Genel Başkanı Özel, konuşmasında Sivrihisar Belediyesinin iki yıllık icraatlarını da paylaştı.

        Ziyarette, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve CHP İl Başkanı Talat Yalaz da yer aldı.

