        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı

        Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, hırsızlık suçundan 15 yıl 7 ay 17 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        09.03.2026 - 14:00
        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma kapsamında hırsızlık suçundan 15 yıl 7 ay 17 gün hapis cezası bulunan H.A.Ç, gözaltına alındı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

