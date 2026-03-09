Eskişehir'de firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı
Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, hırsızlık suçundan 15 yıl 7 ay 17 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma kapsamında hırsızlık suçundan 15 yıl 7 ay 17 gün hapis cezası bulunan H.A.Ç, gözaltına alındı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
