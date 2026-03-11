Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de kaza yapan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 200 bin lira ceza

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kazaya karışan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 200 bin lira ceza yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 09:19 Güncelleme:
        Eskişehir'de kaza yapan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 200 bin lira ceza

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kazaya karışan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 200 bin lira ceza yazıldı.

        O.M. idaresindeki 43 ACP 185 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda S.A. yönetimindeki 26 NY 972 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Polis, yaralı motosiklet sürücüsünün stajyer ehliyetinin iptal edildiği tespit edildi.

        Hastanede tedavi altındaki sürücüye, ehliyeti iptal olmasına rağmen araç kullandığı için 200 bin lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Aracını parçal...
        Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Aracını parçal...
        Eskişehir'de 3 ay önce eşini kaybeden yaşlı adam evinde ölü bulundu
        Eskişehir'de 3 ay önce eşini kaybeden yaşlı adam evinde ölü bulundu
        Emekli okul müdürü evinde ölü bulundu
        Emekli okul müdürü evinde ölü bulundu
        Eskişehir'de emekli okul müdürünün şüpheli ölümü
        Eskişehir'de emekli okul müdürünün şüpheli ölümü
        Gençler "IBAN Kullanımı ve Bilişim Suçları" konusunda bilgilendirildi
        Gençler "IBAN Kullanımı ve Bilişim Suçları" konusunda bilgilendirildi
        TCDDY'den ilaçlama uyarısı
        TCDDY'den ilaçlama uyarısı