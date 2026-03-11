Eskişehir'de kaza yapan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 200 bin lira ceza

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kazaya karışan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 200 bin lira ceza yazıldı. O.M. idaresindeki 43 ACP 185 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda S.A. yönetimindeki 26 NY 972 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, yaralı motosiklet sürücüsünün stajyer ehliyetinin iptal edildiği tespit edildi. Hastanede tedavi altındaki sürücüye, ehliyeti iptal olmasına rağmen araç kullandığı için 200 bin lira ceza uygulandı.

