Vali Çakacak CHP İl Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen İl Kongresi sonrası Cumhuriyet Halk Partisi İl Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Recep Taşel ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Ziyaret esnasında konuşan Vali Çakacak, Eskişehir’i demokratik olgunluğa erişmiş bir şehir olarak değerlendirirken, “Demokrasi, hak ve özgürlüklerin en gelişmiş biçimde kullanılmasını sağlayan ve bunları koruyan çağdaş demokrasilerde, siyasi partiler vazgeçilmez bir konuma sahiptir” dedi.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Vali Çakacak, CHP İl Yönetim Kurulu Başkanlığına yeni seçilen Başkan Recep Taşel’e ve yönetim kurulu üyelerine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. Yönetim kurulu üyelerini Vali Çakacak’a tanıştıran Başkan Taşel ise, il yönetimi olarak yapacakları çalışmaları anlattı. Konuşmasının sonunda Başkan Taşel, ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak’a teşekkürlerini iletti.

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