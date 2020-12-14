Çocuklarını sattığı iddialarını yalanlayan anne Emine Çaylı'dan kan donduran sözler “Beni Halil Kurt’a Turgay Telsiz sattı, Halil Kurt da beni Bayram Yumuk diye birisine sattı” “Derya Ulupınar 'beni de çocuğu da unut' dedi, Derya Ulupınar ile Turgay Telsiz’in iş birliği yaptığını düşünüyorum” “Çocuklarımı satmadım, Halil Kurt ve Turgay Telsiz’i mahkemeye vereceğim”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklarını sattığı iddialarını yalanlayan anne Emine Çaylı'dan kan donduran sözler “Beni Halil Kurt’a Turgay Telsiz sattı, Halil Kurt da beni Bayram Yumuk diye birisine sattı” “Derya Ulupınar 'beni de çocuğu da unut' dedi, Derya Ulupınar ile Turgay Telsiz’in iş birliği yaptığını düşünüyorum” “Çocuklarımı satmadım, Halil Kurt ve Turgay Telsiz’i mahkemeye vereceğim”

İHA

Çocuklarını sattığı iddialarını yalanlayan anne Emine Çaylı'dan kan donduran sözler “Beni Halil Kurt’a Turgay Telsiz sattı, Halil Kurt da beni Bayram Yumuk diye birisine sattı” “Derya Ulupınar 'beni de çocuğu da unut' dedi, Derya Ulupınar ile Turgay Telsiz’in iş birliği yaptığını düşünüyorum” “Çocuklarımı satmadım, Halil Kurt ve Turgay Telsiz’i mahkemeye vereceğim”

Turgay Telsiz ve Halil Kurt’tan olan çocuklarını para karşılığında sattığı iddia edilen anne Emine Çaylı, çocuklarını satmadığını belirterek halen tehdit edildiğini ve Turgay Telsiz ile Halil Kurt’u mahkemeye vereceğini söyledi. Turgay Telsiz'in kendisini Halil Kurt'a, Kurt'un da hamileyken Bayram Yumuk'a sattığını iddia eden Çaylı, Bayram Yumuk'tan şiddet gördüğü için Kurt’tan olan çocuğunu yasal yollarla evlatlık verdiğini, Turgay Telsiz’den olan çocuğunun ise Derya Ulupınar tarafından çalındığını ifade etti.
Turgay Telsiz ile 2007 yılında tanışan Emine Çaylı, 21 yaşındayken Telsiz’den hamile kaldı. İddiaya göre şiddet gördüğü için hamileyken Karabük’e ailesinin yanına giden Çaylı, kız çocuğunu burada dünyaya getirdi. Çaylı’nın anlattıklarına göre Turgay Telsiz ile iş birliğinde olan Derya Ulupınar kendisini kandırıp yeni doğan çocuğunu hastaneden çaldı ve kayıplara karıştı.
Halil Kurt’tan olan çocuğuyla ilgili konuşan Çaylı, Turgay Telsiz’in çocuğunu doğurduktan sonra Telsiz’in kendisini Halil Kurt’a sattığını, Kurt’un da hamileyken kendisini Bayram Yumuk isimli birisine sattığını söyledi. Bayram Yumuk’tan da şiddet gördüğünü iddia eden Emine Çaylı, çocuğunun ölmesinden korkup yasal yollarla Karabük’lü bir aileye evlatlık verdiğini belirtti.

"Derya Ulupınar 'beni de çocuğu da unut' dedi"
Turgay Telsiz’den olan çocuğunun nasıl çalındığını aktaran Çaylı, “Turgay Telsiz ile 2007 yılının mart ayında tanıştık. O zamanlar 21 yaşındaydım. O zaman 4 yaşında kızım ve 2 buçuk aylık oğlum var. Geldi çocuklarımla beni aldı. Bizi aldıktan sonra oğluma ve kızıma şiddet uyguladı, çocuklarımı öldüresiye dövdü. Hamile kalmıştım. Yapma etme dedim ama çocuklarımı dövmeye devam etti. 2 aylık hamileyken bir yolunu bulup çocuklarımla beraber annemlere Karabük’e gittim. Turgay Telsiz de peşimden geldi. Yalvardı yakardı bizden özür diledi. Ondan sonra ailem yakınlarımızda bize ev tuttu. Sonra evdeki erzakları, televizyonu sattı. Doğumuma 1520 gün kala beni bırakıp Adana’ya kaçtı. Aradım ve doğum sancılarım başladı, doğumum her an olabilir gel çocuğu al dedim. O da gelmiyorum dedi. Ben çocuk istemiyorum, arama beni dedi. Neyse ben doğumu yaptıktan sonra tekrar aradım çocuğu al diye. Yine alamam dedi ve telefonu suratıma kapattı. Doğum yaptığım gece yanıma Derya Ulupınar geldi. Sabah Derya Ulupınar senin taburcunu yaptırdım sen git çocuğun muayenelerini yaptırıp getireceğim dedi. Tamam dedim ve beni bir taksiye bindirip eve gönderdi. Sonra çocuk ortada yok. Derya Ulupınar’ı aradım açmıyor. Bir keresinde açtı ve 'beni de çocuğu da unut' dedi. Derya Ulupınar’ın eşini aradım. O da ulaşamadığını ve birikmiş paralarını alıp gittiğini söyledi. Ondan sonra ne çocuğumdan ne de Derya’dan haber alamadım. Benim ne yaşadığımı bilmeden yalan yanlış haber yapıyorlar. Onlar için de ayrıca hakkımı arayacağım ama çok araştırdım ve çocuğumdan haber alamadım. Derya Ulupınar ile Turgay Telsiz’in iş birliği yaptığını düşünüyorum” diye konuştu.

“Beni Halil Kurt’a Turgay Telsiz sattı Halil Kurt da beni Bayram Yumuk diye birisine sattı”
Halil Kurt ile nasıl tanıştığını ve Kurt’tan olan çocuğunu neden evlatlık verdiğini açıklayan Çaylı, “Beni Halil Kurt’a Turgay Telsiz sattı. Halil Kurt bana işkence uyguladı, dövdü. Ondan da hamile kaldım. Bu arada Halil Kurt evliydi. Eşi bırak gitsin diyordu onu da dövüyordu. Halil Kurt kaç defa beni başkalarına sattı, eve adamlar çağırıyordu. Eşiyle karşı çıktığımızda bizi dövüyordu. Kollarımda bile halen işkencelerin izlerini taşıyorum. Bunlar Halil Kurt’un bıçak izleri. Halil Kurt beni Bayram Yumuk diye birisine sattı. O zaman doğumuma 3 ay falan kalmıştı. Doğum yaptıktan sonra Bayram Yumuk çocuğumu aç bıraktırdı. Çocuğum sabahlara kadar aç uyudu. Bayram Yumuk çocuğumu öldürecekti. Ölmesindense çocuğumu kanuni yollarla kendi isteğimle evlatlık verdim. Kendi isteğimle Karabüklü bir aileye verdim. Şu anda 7 yaşında” dedi.

“Çocuklarımı satmadım Halil Kurt ve Turgay Telsiz’i mahkemeye vereceğim”
Halil Kurt’un kendisini halen tehdit ettiğini söyleyen Çaylı, çocuklarını satmadığını ve Kurt ile Telsiz’i mahkemeye vereceğini belirtti. Evlatlık verdiği çocuğunu arada gidip gördüğünü aktaran Çaylı, Eskişehir’de Murat Çaylı (44) ile evliğinden olan çocuğunu etkilenmemesi için babaannesine gönderdiklerini belirterek şunları söyledi;
“Halil Kurt şu an halen beni arıyor, mesajları da var. Sana neler yapacağım bak görürsün dedi. Ben çocuklarımı satmadım. Turgay Telsiz’den olan çocuğumu çaldılar. Aradım ama bulamadım. Hangi anne evladını satar? Sabahlara kadar ağlıyorum. Birinden haberim var. Halil Kurt’tan olan çocuğum şu an iyi bir ailede. Özlediğim zaman gidip görüyorum. Anne olarak değil ama uzaktan bir tanıdık olarak görüyorum. Halil Kurt’u da Turgay Telsizi’de mahkemeye vereceğim. Çocuğumu babaannesine göndermek zorunda kaldım. Şu an da köyde. Herkes yapmadığım bir şeyle beni dinlemeden tepki gösteriyor. Benim suçum yok. Önce beni dinlesinler. Bilip bilmeden iftira atmasınlar"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadan yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadan yakayı ele ...
Eskişehir´de ağıldan kaçan keçileri jandarma ekipleri buldu
YEREL HABERLER Eskişehir´de ağıldan kaçan keçileri jandarma ekipleri ...
“Askıda Sucuk” kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor Sosyal medyada tanıttığı sucukları bedava dağıtıyor
YEREL HABERLER “Askıda Sucuk” kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine ...
Ağıldan kaçan küçükbaşları jandarma buldu Piyasa değeri 50 bin lira olan kayıp 65 küçükbaş hayvan ağıldan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Ağıldan kaçan küçükbaşları jandarma buldu Piyasa ...
Odunpazarı Belediyesi online konserlere devam ediyor
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi online konserlere devam ediyor
Gaspçı kardeş de yakalandı
YEREL HABERLER Gaspçı kardeş de yakalandı
Bu hafta sonu kısıtlamaya uymayan 147 vatandaş ceza yedi
YEREL HABERLER Bu hafta sonu kısıtlamaya uymayan 147 vatandaş ceza ...
Eskişehir tarımında bir ilk daha Eskişehir’de “Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği“ kuruldu
YEREL HABERLER Eskişehir tarımında bir ilk daha Eskişehir’de ...
Vergi Dairesi Başkanı Çelik’ten Eskişehir OSB’ye ziyaret
YEREL HABERLER Vergi Dairesi Başkanı Çelik’ten Eskişehir OSB’ye ...
İnönü Belediyesi sonbahar temizliği çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi sonbahar temizliği çalışmalarını ...
59 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER 59 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi, kovalamaca ...
Aşı çalışmaları turizmcileri umutlandırdı Turizmciler yaz sezonunda oluşabilecek yoğunluğa karşı erken rezervasyon uyarısında bulunuyor
YEREL HABERLER Aşı çalışmaları turizmcileri umutlandırdı Turizmciler ...
Mitral balon operasyonu adım adım kaydedildi Eskişehir Şehir Hastanesi’nde ilk defa mitral balon operasyonu yapıldı Kardeoloji Uzmanı Dr. Mehmet Özgeyik; “Hastanın kendi kalp kapağını kullanmasını sağlamış olduk"
YEREL HABERLER Mitral balon operasyonu adım adım ...
Çalıntı otomobille hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Çalıntı otomobille hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasını çorap örerek evde geçiriyorlar
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını çorap örerek evde ...
Metin Saraç'tan ilk milli helikopter motor açıklaması
YEREL HABERLER Metin Saraç'tan ilk milli helikopter motor açıklaması
Odunpazarı Belediyesi sokakta yaşayan hayvanları unutmadı
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi sokakta yaşayan hayvanları ...
Ahmet Misbah Demircan, Kazım Kurt ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Ahmet Misbah Demircan, Kazım Kurt ile bir araya geldi
OSB Teknik Koleji geleceğin okulu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor
YEREL HABERLER OSB Teknik Koleji geleceğin okulu olma yolunda emin ...
Belediye borçlarına ilişkin yapılandırma işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Belediye borçlarına ilişkin yapılandırma işlemleri ...
Odunpazarı milyonlarca lira tasarruf yaptı
YEREL HABERLER Odunpazarı milyonlarca lira tasarruf yaptı
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarına iki büyük ödül
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarına iki ...
'Polisim' yalanıyla engelli ve yaşlıları gasbeden şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 'Polisim' yalanıyla engelli ve yaşlıları gasbeden ...
Kafede kumar oynarken yakalanan 18 kişiye 113 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kafede kumar oynarken yakalanan 18 kişiye 113 bin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X