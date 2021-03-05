3 yaşındaki Azra için ailesi artık tükendi Kemoterapide 2 kez kalbi durdu, ama pes etmeden hastalıkla mücadele etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 yaşındaki Azra için ailesi artık tükendi Kemoterapide 2 kez kalbi durdu, ama pes etmeden hastalıkla mücadele etti

İHA

3 yaşındaki Azra için ailesi artık tükendi Kemoterapide 2 kez kalbi durdu, ama pes etmeden hastalıkla mücadele etti

Eskişehir’de göz tümörü hastalığıyla mücadele eden ve bir gözünü kaybeden 3 yaşındaki Azra’nın yaşaması için ellerinden geleni yapan ailesi, bütün servetlerini harcamalarının ardından çaresiz kaldı.
Eskişehir’de yaşayan 3 yaşındaki Azra Mersin, Retinitis Blastoma (Göz tümörü) hastalığı ile 2 yıldır mücadele ediyor. Anne Aynur ile baba Caner Mersin, çocuklarının sağlığına kavuşması için ellerinden gelen hemen hemen her şeyi yaptı. Ellerinde bulunan maddi imkânlarını çocuklarının sağlığı için kullanan aile, daha sonra çektikleri kredileri de Azra’nın gözü için harcadı. Bir fabrikada çalışan baba aldığı maaş ile kredileri ödemeye çalışırken, akşamlar ise ek iş yaparak evini geçindirmeye çalışıyor. Anne ise Azra’nın yanında bir dakika olsun ayrılmıyor. Bütün çabalara rağmen küçük kız bir gözünü geçtiğimiz ay kaybetti. Gözün yerine ise protez takıldı.

8 kez girdiği kemoterapide, 2 kez kalbi durdu
Henüz 2 yaşında hastalıkla mücadele etmeyi öğrenen Azra, bulunan tümörlerin yok edilmesi için 8 kez kemoterapi aldı. Küçük kızın bedeni kemoterapi alırken iki kez yenik düştü. Kalbi duran ufak Azra, doktorların müdahalesi ile hayata döndürüldü.

Diğer gözünü de kaybedebilir
Ailenin bugünlerde maddi sıkıntılar içinde olması Azra’yı, İstanbul’da bulunan hastaneye götürememesi diğer gözünde kaybedilmesi ile karşı karşıya kalınmasına neden olabilir. Aile bugünlerde çocuklarını kontrolle götürmek için ise çaresiz kaldı. Azra’nın bir önceki sağlık kontrolleri ise mahalle sakinleri tarafından toplanan yardımla gerçekleştiği öğrenildi.

Ev sahibi evden çıkartıyor
Maddi durumları çocuklarının hastalığı öncesinde iyi olan aile, bugünlerde ev sahibi tarafından evlerinden de çıkarılmak üzere. Çevresinden yardım istememek için uzun süre mücadele eden baba, çocuğu için bugünlerde çaresiz kalmış durumda. Gözde yer alan tümörün beyne sıçraması sonrasında ölme tehlikesi de bulunan Azra, babasının önünde her geçen gün biraz daha ölüme yaklaşıyor.

Anne ve babanın tek isteği Azra’nın sağlığına kavuşması
Azra’nın kontrol altında tutulması için sağlık kontrollerine zamanında gitmesi gerektiğini ifade eden anne Aynur Mersin, “Kızım 3 yaşında. Bir gözünü kaybettik. Protez takıldı. Elimizde ne varsa her şeyi harcadık. Ancak artık tükendik. Kredi çektik. Eşimin maaşı hepsi krediye gidiyor. Bundan dolayı kızımı artık kontrollere bile götürecek durumumuz kalmadı. Kimseden yardım beklemedik. Son kontrolünü Erenköy Mahalle Muhtarı Osman Çalış ile mahalle sakinlerinin topladığı parayla yaptırdık. Babamız bu durumdan utanıyor. Ama çaresiz kaldı. Artık kızımızı kurtarmak için ne yapacağız bilmiyoruz. Kontrollere gitmez ise diğer gözünü de kaybedebiliriz. Bunun yanı sıra her an ölebilme ihtimali var. Düşünün çocuğunuz önünüzde eriyor, ancak müdahale edemiyorsunuz. Maddi durumumuz her geçen gün kötüye gitti. Ev sahibi de yeni bir ev bulmamız konusunda bizle iletişime geçti. Bu dert içinde bir de ev çıktı. Ev bulup yeni bir eve çıkacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi eylemlerindeki gösterici terör operasyonunda gözaltına alındı
YEREL HABERLER Boğaziçi eylemlerindeki gösterici terör operasyonunda ...
Çitle çevrili yer çöplük olarak kullanılıyor Şehir merkezine yakışmayan görüntü
YEREL HABERLER Çitle çevrili yer çöplük olarak kullanılıyor Şehir ...
Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesinden eğitim ve öğretime destek
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesinden ...
ESOGÜ ve 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü Arasında Eğitim İş birliği Protokolü imzalandı
YEREL HABERLER ESOGÜ ve 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü Arasında ...
Normalleşme ile nikah malzemelerinde satış arttı Nikah hediyelikleri kapış kapış, yeni trend: 'Fidanlı davetiyeler' Yeni yasaklardan korkan çiftler nikah hazırlıklarına hız verdi
YEREL HABERLER Normalleşme ile nikah malzemelerinde satış ...
Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören: "Sözleşmesi bitecek oyuncular ile ilgili görüşmeler sürüyor" "Sözleşmesi biten oyuncuların kalıp kalmayacağı netleştikten sonra gereğini yaparız"
YEREL HABERLER Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören: "Sözleşmesi ...
Tramvaylar durunca vatandaş mağdur oldu İş çıkış saatindeki bir saatlik ulaşım aksaklığı vatandaşı yollara döktü
YEREL HABERLER Tramvaylar durunca vatandaş mağdur oldu İş çıkış ...
15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ...
Eskişehir´de PKK'nın cezaevi yapılanmasına operasyon: HDP eski il başkanı gözaltında
YEREL HABERLER Eskişehir´de PKK'nın cezaevi yapılanmasına operasyon: ...
Günyüzü ilçesinde trafik kazası, 1 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Günyüzü ilçesinde trafik kazası, 1 kişi ağır ...
Akşener: Ümit Özdağ´a hayatta başarılar (2)
YEREL HABERLER Akşener: Ümit Özdağ´a hayatta başarılar (2)
Takla atan minibüsteki çift öldü, torunları yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan minibüsteki çift öldü, torunları yaralandı
Jandarma Komutanı Atasoy trafik denetimine katıldı
YEREL HABERLER Jandarma Komutanı Atasoy trafik denetimine katıldı
2021 yılında uygulanacak plan ve projeler ile ilgili video konferans düzenlendi
YEREL HABERLER 2021 yılında uygulanacak plan ve projeler ile ilgili ...
Odunpazarı’nda Mart ayı meclis toplantıları tamamlandı
YEREL HABERLER Odunpazarı’nda Mart ayı meclis toplantıları ...
Eskişehir’de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir’de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Eskişehir’de ‘Dinamik Denetim Süreci’ başladı İşletme denetimleri İSDEM üzerinden takip ediliyor Tepebaşı Kaymakamı Engin Önal “Kurallara uyarsak ödülünü alacağız, uymazsak cezasını çekeceğiz”
YEREL HABERLER Eskişehir’de ‘Dinamik Denetim Süreci’ başladı İşletme ...
Eskişehir´de uyuşturucu satıcısı 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir´de uyuşturucu satıcısı 1 kişi tutuklandı
Eskişehir ve Kütahya'da koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Eskişehir ve Kütahya'da koronavirüs denetimi
Eskişehir Sanayi Odası: “Fiyat istikrarı en önemli meselemiz”
YEREL HABERLER Eskişehir Sanayi Odası: “Fiyat istikrarı en önemli ...
Açık Oto Pazarı yeniden açılıyor
YEREL HABERLER Açık Oto Pazarı yeniden açılıyor
Uyuşturucu madde satışı yapan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde satışı yapan 1 kişi tutuklandı
Doldurulmuş makaron satışı yapan 2 işletme sahibi yakalandı
YEREL HABERLER Doldurulmuş makaron satışı yapan 2 işletme sahibi ...
Seçsev, Eskişehirspor için Yeniden Doğuş Projesi’ni anlattı Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev: “Eskişehirspor için Yeniden Doğuş Projesi Eskişehir’in projesi olsun, dünya projesine doğru yayılsın istiyoruz” “Büyük Eskişehirspor taraftarının beklentisi olan büyük Eskişehirspor için buradayız” “Eskişehirspor bir markadır, zorluklardan bahsedip marka değerini düşürmek istemiyorum” “Çocukları yeterli seviyeye ulaşmadan oynar diye hareket edersek onları kaybederiz”
YEREL HABERLER Seçsev, Eskişehirspor için Yeniden Doğuş Projesi’ni ...