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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasaksız düğünler kına satıcılarının da yüzünü güldürdü

İHA

Yasaksız düğünler kına satıcılarının da yüzünü güldürdü

Yasakların kaldırılması ile yeniden açılan düğün sezonu birçok sektörün işlerini hareketlendirdiği gibi kına satışlarının da artışa sebep oldu.
Düğün ve nişanların vazgeçilmezi kınalara talep arttı. Korona virüs nedeniyle yasaklar gölgesinde yapılan düğünler artık daha kapsamlı ve büyük coşku ile yapılıyor. Düğünlerdeki bu hareketlik birçok ürüne talep artırırken, özellikle kınaya olan talep satıcının yüzünü güldürüyor. Eskişehir’de kına satanlar, son bir haftada zaman zaman günde en az 10 kilo kına sattıklarını belirtiyor. Hint kınasının en iyi kına olduğunu söyleyen satıcı, “iyi kına yeşil olur” dedi.

“Günde 10 kilo sattığımız da oluyor”
Uzun yıllardır Eskişehir’de aktar olarak bulunan Halil Ertaş, son zamanlarda artan kına satışı hakkında konuştu. Ertaş, “Gerçekten bu pandemi döneminden sonra düğünlerin de açılmasıyla beraber kınada bir hareketlik oldu. Hele elindeki kına kaliteli ise satışlar katlanır. Düğün hareketliği ile beraber günlük en azından 10 kilo kına sattığımız günlerimiz oldu. Ancak 1520 Temmuzdan sonra bu satışlarda daha çok hareketlik bekliyoruz. Ayrıca bu yeni açılmada sadece kınalarda değil, diğer ürünlerde de bir satış patlaması oldu. Düğün olacağı için sade kahve, aromalı kahve, kına, diğer aktar ürünlere de talepler çok arttı” diye konuştu.

“En iyi kına Hint kınasıdır”
Türkiye’de genellikle Hint ve İran kınası bulunduğu söyleyen Ertaş, şöyle konuştu.
“Hindistan kınası senede her zaman satabilen ve uzun süre saklayabilen bir şeydir. Türkiye’de satılan kınalar arasın Hint kınası en kalitelidir. Bir diğeri İran’dan geliyor. İran kınasına da talep var, ama Hint kınası kalite açısında bambaşka oluyor. O yüzden en çok Hint kınası satılıyor. Bir de iyi ve kötü kına var. Açık yeşil görülen kınalar en iyi kınalardır. Ama görünüşü toprak rengi olan kına iyi kına değildir. Güzel renk yapmaz.”

Kilosu 50 lira
Bu sene kınanın kilosu 45 ila 50 arasında değiştiği söyleyen Ertaş, “Biz en kalitesini 50 liraya satıyoruz. Fiyatlar genelde kalitesine göre 45 ila 50 arasında oluyor. Geçen seneye göre pek zam yok” diye belitti.
Öte yandan, Eskişehir çarşıdaki diğer kına satıcıları da kına satışında artış yaşandığı söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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