Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TEI ve GE arasında mutabakat mektubu imzalandı

DHA

TEI ve GE arasında mutabakat mektubu imzalandı


ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ve GE Marine, IDEF'21 fuarında GE'nin LM2500 ve LM500 gaz türbinlerinin üretimi, montajı ve onarımı ile ilgili iş birliği fırsatlarını ele aldıkları mutabakat mektubu imzaladı.
TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ve GE Marine arasında imzalanan mutabakat mektubu çerçevesinde, GE ve TEI, hem ihracat programları hem de Türkiye'deki programlar kapsamında LM2500 ve LM500 gaz türbin ailelerinin üretimi, montajı, testi, bakımı, muayenesi, onarımı ve revizyonu ile ilgili yerlileştirme görüşmelerini devam ettirecek. Mutabakat mektubu ayrıca TEI'yi potansiyel deniz programları için çeşitli tasarım süreçlerine dahil etmeye dair fırsatlar da içeriyor.
GE Marine Avrupa, Orta Doğu ve Afrika İş Geliştirme ve Satış Direktörü Steve Rogers "GE Marine ve TEI uzun yıllardır Türkiye'de ortaklık yapıyor. Bu mutabakat mektubu ile TEI'nin Türk gemi inşa endüstrisini GE Marine ile birlikte desteklemede kritik bir rol oynaması için yeni fırsatlar keşfetmeyi ümit ediyoruz. Felsefemiz, GE Marine gaz türbinlerinin imalatından teslimatına ve ömür boyu bakımına kadar ülke içinde yerel destek sağlamaktır" dedi. 
TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ise, "TEI, 1985'ten bu yana GE ile birlikte yüksek kaliteli havacılık motoru parça ve modülleri üreterek, askeri ve ticari motorlar için hizmet desteğindeki üstünlüğü sayesinde, yerli motorlarımızı sadece ulusal ihtiyaçlar için değil, aynı zamanda küresel OEM'ler ve son kullanıcılar için üreterek savunma ve havacılıkta önemli bir oyuncu olmuştur. İmzalanan bu mutabakat mektubu ile TEI, Türkiye'nin de kullanımında bulunan LM2500 ailesi ve LM500 gaz türbinlerinde ve belirtilen ürün ailelerinde ihracata yönelik OEM onaylı/sertifikalı servis sağlayıcısı olma fırsatına da sahip olacaktır. Bu iş birliği aynı zamanda bu tür havacılık türevi gaz türbinlerinin tasarımı, parça ve modül üretimi, montajı ve testinde yerlileştirme imkanlarını mümkün kılacak ve ekosistemdeki diğer şirketlerin ve yerel kaynakların kapasitesinden yararlanmak için yeni kapılar açacaktır" diye konuştu.
TÜRK DENİZ KUVVETLERİ İÇİN LM2500
LM2500 ailesi hızlı başlatma kapasiteleri, platform üstünde kolay bakım ve yüzde 99'dan fazla güvenilirlik, yüzde 98'den fazla göreve hazırlık ile dünya çapında olağanüstü bir filo performansı sunan iki şaftlı motorlardır. GE uzun zamandır Türk Deniz Kuvvetleri için güvenilir bir tedarikçi konumundadır. Türkiye'nin MİLGEM projesindeki tüm çok amaçlı korvetleri, GE LM2500 ve kombine dizel motorlardan güç almaktadır. Türk donanmasının Barbaros ve Gabya sınıfı firkateynlerinde 24 adet LM2500 bulunmaktadır ve iki LM2500 gaz türbini, yapım aşamasında olan Denizde İkmal ve Muharebe Destek Gemisi'ne (DİMDEG) güç sağlayacaktır. GE Marine'in geniş ülke içi deneyimi, LM2500 ve LM500 gaz türbinlerini Türk Deniz Kuvvetleri'nin TF2000 ve Türk Tipi Hızlı Hücumbot programları için de ideal birer seçenek haline getirmektedir.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-08-18 16:35:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zengin: "Okulların açılmasından önce kararlar net olmalı" Eskişehir Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin: “Alınacak her karar 55 milyon kişiyi ilgilendiriyor”
YEREL HABERLER Zengin: "Okulların açılmasından önce kararlar net ...
Eskişehir’de 3 araç çarpıştı
YEREL HABERLER Eskişehir’de 3 araç çarpıştı
Başkan Bozkurt’tan polis uygulama noktasına ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt’tan polis uygulama noktasına ziyaret
Küçükbaş hayvanların su ihtiyacı için seferber oldular
YEREL HABERLER Küçükbaş hayvanların su ihtiyacı için seferber ...
LÖSEV’den Başkan Kurt’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER LÖSEV’den Başkan Kurt’a teşekkür ziyareti
Aslanapa Kaymakamı Pelvan'dan Başkan Bozkurt’a ziyaret
YEREL HABERLER Aslanapa Kaymakamı Pelvan'dan Başkan Bozkurt’a ...
Ağaç gölgesinde balık tutarak şehrin stresinden uzaklaşıyorlar Oltasını alan Porsuk kenarına koştu
YEREL HABERLER Ağaç gölgesinde balık tutarak şehrin stresinden ...
Çırak yetişmezse kentin simgesi olan meslek yok olacak Lületaşı ustası Seyfettin Savran; “Biz son ustalarız”
YEREL HABERLER Çırak yetişmezse kentin simgesi olan meslek yok ...
Anadolu'da '2021 Yaz Okulu Araştırma Seminerleri' başlıyor
YEREL HABERLER Anadolu'da '2021 Yaz Okulu Araştırma Seminerleri' ...
Engelli vatandaş Türk bayrağına böyle sahip çıktı Eskişehir’de düğün konvoyunda yere düşen ve üzerinden araçlar geçen Türk bayrağına engelli vatandaş sahip çıktı Engelli Ömer Soytürk: “Öptüm başımın üstüne koydum"
YEREL HABERLER Engelli vatandaş Türk bayrağına böyle sahip ...
URAYSİM raylı sistemler alanında çağ atlatacak
YEREL HABERLER URAYSİM raylı sistemler alanında çağ atlatacak
Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, 300 hektar tarlayı yaktı
YEREL HABERLER Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, 300 hektar ...
Eskişehirli vatandaşlar bu pislikten bıktı Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz: “Fareler evleri talan ediyor” Sütlüce Mahallesi sakini Huriye Şen: “Hava kararınca kanala her şeyi atıyorlar”
YEREL HABERLER Eskişehirli vatandaşlar bu pislikten bıktı Yeşiltepe ...
Kaynak makinasından çıkan yangın 300 hektarlık alanı kül etti
YEREL HABERLER Kaynak makinasından çıkan yangın 300 hektarlık alanı ...
Köpekten korkup mısır tarlasına saklanan 3 çocuğu jandarma buldu
YEREL HABERLER Köpekten korkup mısır tarlasına saklanan 3 çocuğu ...
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre’nin anısını sanatla yaşatıyor
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Yunus Emre’nin anısını sanatla ...
Yarım kalple dünyaya gelen çocuk ESOGÜ Hastanesi'nde sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Yarım kalple dünyaya gelen çocuk ESOGÜ Hastanesi'nde ...
Anadolu Üniversitesi'nden 'hibrit eğitim' açıklaması
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi'nden 'hibrit eğitim' açıklaması
Eskişehir’de AFAD ‘Afet Farkındalık’ standı kuruldu
YEREL HABERLER Eskişehir’de AFAD ‘Afet Farkındalık’ standı kuruldu
Aranan genç ölü bulundu
YEREL HABERLER Aranan genç ölü bulundu
Eskişehir'de 9 gündür kayıp üniversiteli Salih ölü bulundu
YEREL HABERLER Eskişehir'de 9 gündür kayıp üniversiteli Salih ölü ...
Başkan Kurt “İlklerin Şehri Eskişehir” kitabının yazarlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kurt “İlklerin Şehri Eskişehir” kitabının ...
Eskişehir sanayisinin nitelikli işgücü, EOSB Meslek Lisesinde yetiştiriliyor EOSB Başkanı Nadir Küpeli: “Eskişehir OSB Meslek Lisesi bir yıldız gibi parlıyor”
YEREL HABERLER Eskişehir sanayisinin nitelikli işgücü, EOSB Meslek ...
Eskişehir’den Cizre’ye kitap seferberliği başlattılar Eskişehirli yardımseverlerden örnek kütüphane kampanyası Kilometrelerce uzaktaki çocuklara kitap ulaştırıyorlar
YEREL HABERLER Eskişehir’den Cizre’ye kitap seferberliği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.