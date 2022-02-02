Eskişehir'e şehit ateşi düştü

Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ŞIRNAK´ın Cizre ilçesi PKK´lı teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Eskişehirli Piyade Er Tarık Tarcan´ın (27) acı haberi, ailesine ulaştı. Şehit Tarcan'ın terhisine 20 gün kaldığı öğrenildi.
Şırnak'ın Silopi ile Cizre ilçeleri arasında bulunan 1´inci Hudut Tabur Komutanlığı´na bağlı Yakacık Hudut Karakolu´na bugün saat 14.15 sıralarında PKK´lı teröristlerce havanla saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Eskişehirli Piyade Er Tarık Tarcan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Tarcan´ın acı haberi, askeri görevlilerce Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Hilmi- Günay Tarcan çifti, tek oğulları olan Tarık Tarcan´ın şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu.
TERHİSİNE 20 GÜN KALMIŞTI
Şehit Tarcan´ın baba ocağına Türk bayrakları asılırken, Tepebaşı Kaymakamlığı sokağa taziye çadırı kurdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü mezunu olan Tarcan´ın yarın Reşadiye Camii´ndeki öğle namazının ardından Vişnelik Hava Şehitliği´nde toprağa verileceği öğrenildi. Tarcan´ın yaklaşık 5 aydır asker olduğu ve terhisine 20 gün kaldığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU
2022-02-02 21:37:10
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