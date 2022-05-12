Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2)

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PATLAMA ANI KAMERADA

Bilecik´in Bozüyük ilçesindekibir demir çelik fabrikasında 2 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı kazan patlaması güvenlik kamerasına yansıdı. Patlama sonrası alevlerin arasında kalan bir işçinin kaçmaya çalıştığı görüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşamını yitiren işçilerden evli ve 3 çocuk babası Ali Gündoğar´ın cenazesi hastane morgundaki işlemlerinin ardından memleketi Eskişehir´e getirildi. Gündoğar için İlahiyat Camii´nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gündoğar´ın yakınlarını ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Türk Metal-Sen Eskişehir Şubesi üyeleri katıldı. Ali Gündoğar´ın cenazesi, kılınan namazın ardından Muttalip Mezarlığı´nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-05-12 18:04:29



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