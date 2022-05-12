Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2)

PATLAMA ANI KAMERADA
Bilecik´in Bozüyük ilçesindekibir demir çelik fabrikasında 2 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı kazan patlaması güvenlik kamerasına yansıdı. Patlama sonrası alevlerin arasında kalan bir işçinin kaçmaya çalıştığı görüldü.
TOPRAĞA VERİLDİ
Yaşamını yitiren işçilerden evli ve 3 çocuk babası Ali Gündoğar´ın cenazesi hastane morgundaki işlemlerinin ardından memleketi Eskişehir´e getirildi. Gündoğar için İlahiyat Camii´nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gündoğar´ın yakınlarını ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Türk Metal-Sen Eskişehir Şubesi üyeleri katıldı. Ali Gündoğar´ın cenazesi, kılınan namazın ardından Muttalip Mezarlığı´nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-05-12 18:04:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.