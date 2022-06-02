Aranması olan 8 kişi yakalandı

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Eskişehir’de aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, hapis ve para cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda, ‘Kasten Yaralama’ suçundan 13 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.T., ‘Hırsızlık’ suçundan 8 yıl 10 ay hapis cezası bulunan B.A., ‘Tehdit’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.D., ‘Basit Yaralama’ suçundan 6 ay hapis cezası bulunan A.T., ‘Basit Yaralama’ suçundan 3 ay hapis cezası bulunan F.T., ‘Basit Yaralama’ suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan Ş.K., ‘Basit Yaralama’ suçundan 1 ay 7 gün hapis cezası bulunan A.T., ve ‘Basit Yaralama’ suçundan 3 bin TL para cezası bulunan F.D. yakalandı.

Yakalanan çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevlerine teslim edildi.

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