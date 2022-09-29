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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Üniversitesi, dijital ders platformu kurdu

DHA

Anadolu Üniversitesi, dijital ders platformu kurdu


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim sistemindeki 60´ın üzerindeki lisans ve önlisans programlarında yer alan binin üzerindeki ders ve bu derslere ait 30 bine yakın ünite özetleri, sesli derslerin bulunduğu internet tabanlı platform kurdu.
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim öğrencilerinin internetten ulaşabileceği ve içerisinde 60´ın üzerindeki lisans ve önlisans programlarında yer alan binin üzerindeki ders ve bu derslere ait 30 bine yakın ünite özetlerin de yer aldığı internet sitesi kurdu. Dijital ders platformu adı verilen `ddp.anadolu.edu.tr´ adresli sitede Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminin bin 46 ders kitabı, 12 bin 289 ders sunusu, 2 bin 987 video, 7 bin 823 ünite özeti ve 6 bin 614 sesli özet en güncel haliyle tamamen ücretsiz olarak erişime açıldı.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, bilginin paylaşılması ve yayılması gibi hedeflere ulaşmada da Anadolu Üniversitesi olarak katkı sağladıklarını ifade ederek, "Özellikle üniversite öğrencileri ve öğretim elemanları bu kaynakları ders ve araştırmalarında yaygın biçimde kullanacaktır. Her yaştan öğrenmek isteyen bireyler zaman ve mekandan bağımsız olarak bu kaynaklara erişebilir" dedi.
Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sinan Aydın ise bu projeyle Açıköğretim sisteminin 40 yıllık bilgi ve tecrübesinin dijitalleşerek kamuya açıldığını söyledi. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-09-29 16:00:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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