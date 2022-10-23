Tartıştığı akrabalarına kızıp, evlerini ateşe verdi



Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de İlker K., bir ay önce tartıştığı 2 akrabasının evini yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Evlerden biri tamamen yanarken, diğeri ise erken fark edilerek söndürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde evleri ateşe verdiği görülen İlker K. ve yangınla ilgisi olduğu belirtilen babası Mehmet K. gözaltına alındı.

Eskişehir´de oturan İlker K., gece 01.00 sıralarında yaklaşık 1 ay önce para meselesi nedeniyle tartıştığı Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi´ndeki akrabası Ramazan Karakuş´a ait evin pencerelerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Yangın erken fark edilerek söndürülürken, Fevziçakmak Mahallesi´ne giden İlker K., bu kez de diğer akrabası olan Bekir Karakuş´a ait müstakil evin dışına yanıcı madde dökerek ateşe verip olay yerinden kaçtı. Bekir Karakuş´a ait evdeki yangın kısa sürede büyürken, yoğun dumanı fark eden komşuları Bekir Karakuş, eşi ve çocuğunu evden çıkardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tüm evi saran alevleri güçlükle söndürdü. Yangında Bekir Karakuş´a ait ev ve eşyaları yanarak kullanılmaz hale geldi.

BABASIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yangınla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında güvenlik ve mobese kamera görüntülerini incelemeye aldı. İki evdeki yangını da İlker K.´nın çıkardığını tespit edildi. Şüpheli İlker K. ve yangınlarla ilgisi olduğu belirtilen babası Mehmet K. polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinde suçunu itiraf eden İlker K., para meselesi nedeniyle tartıştığı akrabalarına kızdığı için evlerde yangın çıkardığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen İlker K. ve babası Mehmet K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

`10 DAKİKA DAHA ÇIKMASAK YANACAKTIK´

Müstakil evi tamamen yanan Bekir Karakuş, komşularının uyarısıyla yangından kurtulduklarını söyledi. Yangını çıkaran İlker K.´nın kuzeninin oğlu olduğunu anlatan Karakuş, "Kuzenimin oğlu, kardeşimle 1 ay önce ufak bir tartışma yaşamış. Babasıyla kundaklama yaptı. Bir alıp vereceğim yok, aramızda husumet yok. Olay anında evde uyuyorduk, komşuların sesiyle çıktık. 10 dakika daha çıkmasaydık yanacaktık. Buna şükür, canımızın kurtulduğuna dua ediyoruz. Evde eşim, kızım ve ben vardık. Eşim şeker ve tansiyon hastası. Bir de yoğun dumandan etkilendi. Şükürler olsun yine de kalktık. Ev tamamen yandı, dışarıda kaldık. Komşularda yatıyoruz. Kalacak yerimiz yok. Eşyalarımızın hepsi perişan oldu" dedi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kundaklama şüphelisi İlker K.´nın Şarhöyük Mahallesi´ndeki evi ateşe vermesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Şarhöyük Mahallesi´ne motosiklet gelen İlker K.´nın sokağı kontrol ettikten sonra elinde plastik şişe ile evi yakına gelip, pencerelere yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdiği görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2022-10-23 18:42:43



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