        Eskişehir İmsakiye 2026 - Eskişehir'de iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İftar saati ve teravih saatleri (Diyanet Ramazan İmsakiyesi)

        2026 Eskişehir iftar ve sahur saatleri: Eskişehir'de ilk iftar ne zaman?

        Eskişehir'de 2026 Ramazan ayına ilişkin imsakiye duyuruldu, Eskişehir sahur vakti ile iftar saati belli oldu. İmsak saatiyle birlikte oruç vakti başlayacak, akşam saatlerinde ise Eskişehir iftar saatiyle oruçlar açılacak. İşte 2026 Eskişehir Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri…

        Giriş: 19.02.2026 - 15:38 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:38
        1

        Eskişehir Ramazan imsakiyesi yayımlandı ve Eskişehir sahur saatleri ile iftar vakti 2026 yılı için belli oldu. Sabaha karşı imsakla başlayan oruç ibadeti kapsamında akşam Eskişehir iftar vakti ve iftar saatleri takip edilecek, ardından Teravih için camilerde buluşulacak. İşte, 2026 Eskişehir imsakiye takvimi ile iftar ve sahur saatleri

        2

        ESKİŞEHİR İLK İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

        Diyanet Eskişehir İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe günü sahur vakti saat 06.16'da bitiyor.

        İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı saat 18.45 olarak açılacak.

        Teravih namazı, yatsı ezanı 20.03'te okunduktan sonra kılınacak.

        20 Şubat sahur için imsak vakti ise 06.14 olacak.

        ESKİŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar

        4

        ESKİŞEHİR İMSAKİYE 2026

        Eskişehir'in farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Eskişehir İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Eskişehir Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

        Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Odunpazarı, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar.

        Tüm Eskişehir ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.

        ESKİŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        İFTAR DUASI TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

        İftar duası Türkçe okunuşu

        Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rizgıke eftertü.

        İftar duası Türkçe anlamı

        Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.”

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
