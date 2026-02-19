Eskişehir Ramazan imsakiyesi yayımlandı ve Eskişehir sahur saatleri ile iftar vakti 2026 yılı için belli oldu. Sabaha karşı imsakla başlayan oruç ibadeti kapsamında akşam Eskişehir iftar vakti ve iftar saatleri takip edilecek, ardından Teravih için camilerde buluşulacak. İşte, 2026 Eskişehir imsakiye takvimi ile iftar ve sahur saatleri