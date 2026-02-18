Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Eskişehir İmsakiye 2026 - Eskişehir'de ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İftar saati ve oruç imsak saatleri (Diyanet Ramazan İmsakiyesi)

        2026 Eskişehir iftar ve sahur saatleri: Eskişehir'de ilk iftar ve ilk sahur ne zaman?

        Eskişehir'de 2026 Ramazan ayına ilişkin imsakiye duyuruldu, Eskişehir sahur vakti ile iftar saati belli oldu. İmsak saatiyle birlikte oruç vakti başlayacak, akşam saatlerinde ise Eskişehir iftar saatiyle oruçlar açılacak. İşte 2026 Eskişehir Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 19:16 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Eskişehir Ramazan imsakiyesi yayımlandı ve Eskişehir sahur saatleri ile iftar vakti 2026 yılı için belli oldu. İlk sahur ile imsak vakti başlayacak ve oruç ibadeti yerine getirilecek. Akşam ise Eskişehir iftar vakti ve iftar saatleri takip edilecek, ardından Teravih için camilerde buluşulacak. İşte, 2026 Eskişehir imsakiye takvimi ile iftar ve sahur saatleri

        2

        ESKİŞEHİR İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

        Diyanet Eskişehir İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe günü sahur vakti saat 06.16'da bitiyor.

        İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı saat 18.45 olarak açılacak.

        Teravih namazı, yatsı ezanı 20.03'te okunduktan sonra kılınacak.

        20 Şubat sahur için imsak vakti ise 06.14 olacak.

        ESKİŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar

        4

        ESKİŞEHİR İMSAKİYE 2026

        Eskişehir'in farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Eskişehir İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Eskişehir Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

        Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Odunpazarı, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar.

        Tüm Eskişehir ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.

        ESKİŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        İFTAR DUASI TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

        İftar duası Türkçe okunuşu

        Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rizgıke eftertü.

        İftar duası Türkçe anlamı

        Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.”

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Davayı kazandı
        Davayı kazandı
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"