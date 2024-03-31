Eskişehir Belediye başkan adayları kimlerdir? Eskişehir Belediyesi hangi partide? Eskişehir Belediye başkanı kimdir? Eskişehir Belediyesi hangi partide? Eskişehir Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Eskişehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Eskişehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Eskişehir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Eskişehir yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:57 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:57 facebook

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