        Haberler Gündem Güvenlik Çevre yolunda otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

        Eskişehir'de yakınındaki üst geçit yerine çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Giriş: 23.03.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

        Eskişehir'de yakınındaki üst geçit yerine çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        ÇARPMA SONUCU METRELERCE SAVRULDU

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Zincirlikuyu Mahallesi Bursa-Eskişehir Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Fevzi F. (76), hemen yanındaki üst geçidi kullanmak yerine çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Şahin D.'nin (23) idaresindeki otomobil, yaşlı adama çarptı. Çarpma sonucu metrelerce savrulan Fevzi F. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Melih S. (23) yaralandı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Fevzi F., ağır yaralı halde Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralı olan yolcunun ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

        Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        3 aracın karıştığı kazada ölen baba ve 2 oğlu toprağa verildi

        3 aracın karıştığı kazada ölen baba ve 2 oğlu toprağa verildi

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesi yakınlarında sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden Mehmet Gültekin Cingitaş (36) ile oğulları Aras (9) ve Kayra Cingitaş (15), gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. (DHA)

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Trump: Hürmüz tehdidi çok iyi sonuçlanacak
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 8 şüpheli adliyeye sevk!
        Şeker devine rekabet soruşturması
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Hastanede 40 günlük umut nöbeti
        Aşıklar kar tatilinde
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Anne ile oğlu "Küfür etmeyin" dedi... Sonrası kâbus!
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Oyuncuların algoritma isyanı
