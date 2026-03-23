Çevre yolunda otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Eskişehir'de yakınındaki üst geçit yerine çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ÇARPMA SONUCU METRELERCE SAVRULDU

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Zincirlikuyu Mahallesi Bursa-Eskişehir Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Fevzi F. (76), hemen yanındaki üst geçidi kullanmak yerine çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Şahin D.'nin (23) idaresindeki otomobil, yaşlı adama çarptı. Çarpma sonucu metrelerce savrulan Fevzi F. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Melih S. (23) yaralandı.

TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Fevzi F., ağır yaralı halde Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralı olan yolcunun ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.