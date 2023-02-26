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Eskişehirli hayırsever 5 katlı apartmanını 11 depremzede aileye açtı

Eskişehir'de yaşayan bir hayırsever, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 aileye 5 katlı apartmanını tahsis etti. Hatay ve Kahramanmaraş'tan Eskişehir'e gelip apartmana yerleşen 11 aileye eşya konusunda destek olmak için harekete geçen kentteki gönüllüler de hayırseverlerden beyaz eşya, mobilya ve ihtiyaç duyulan malzemeleri temin etti. Eşyaların da yerleştirilmesiyle aileler tahsis edilen evlerinde yeni bir yaşama başladı

Eskişehirli hayırsever 5 katlı apartmanını depremzedelere açtı
AA

Eskişehirli hayırsever, 5 katlı apartmanını 11 depremzede aileye tahsis etti.

Alanönü Mahallesi Batur Sokak'ta 5 katlı, 11 daireden oluşan boş durumda apartmanı bulunan hayırsever iş adamı Ercan Yavaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu evleri bedelsiz olarak bir yıllığına afetzedelerin kullanımına sundu.

EŞYALARI DA GÖNÜLLÜLER TEMİN ETTİ

G&ouml;n&uuml;ll&uuml;ler Burcu Sinem &Uuml;ret (sağda), T&uuml;lay İnceg&ouml;n&uuml;l (sağ 2), Ali Burak Asil (solda) ve Cemrenur Bi&ccedil;er (sol 2)
Gönüllüler Burcu Sinem Üret (sağda), Tülay İncegönül (sağ 2), Ali Burak Asil (solda) ve Cemrenur Biçer (sol 2)

Hatay ve Kahramanmaraş'tan Eskişehir'e gelip apartmana yerleşen 11 aileye eşya konusunda destek olmak için harekete geçen kentteki gönüllüler Burcu Sinem Üret, Tülay İncegönül, Ali Burak Asil ve Cemrenur Biçer de hayırseverlerden beyaz eşya, mobilya ve ihtiyaç duyulan malzemeleri temin etti. Eşyaların da yerleştirilmesiyle aileler tahsis edilen evlerinde yeni bir yaşama başladı.

Antakyalı depremzede Sabit Neşeli, AA muhabirine, Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşadıkları sarsıntıyı unutamadığını söyledi. Neşeli, depremin her anını hatırladığını belirterek, ilk sarsıntıyı hissedince eşiyle çocuklarının odasına gittiklerini anlattı.

"DEPREM ADETA SALLAYIP, EVİ YUKARI FIRLATIYORDU"

Odaya gidene kadar birçok kez duvara çarptıklarını ifade eden Neşeli, "Sarsıntı çok şiddetliydi. İki çocuğumun ellerini tuttum. Eşim de yanımdaydı. Dua etmeye başladık. Deprem adeta sallayıp, evi yukarı fırlatıyordu. Çok korktuk. Sarsıntı durur durmaz evden dışarıya çıktık. Başka bir apartmanda oturan ve evleri yıkılan anne ve babamı sırtımda taşıyarak evden çıkarttım. Allah bu acıları kimseye yaşatmasın" dedi.

Neşeli, evlerinin zarar görmesi nedeniyle bir yakınının yaşadığı Eskişehir'e geldiklerini belirterek, Ercan Yavaş'ın tahsis ettiği apartmanın bir dairesinde yaşamaya başladıklarını söyledi.

"DUYARLILIKLARINDAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kendilerine büyük destek sunulduğunu dile getiren Neşeli, "Kent halkı da sağ olsun yiyeceğimizden içeceğimize, koltuğumuzdan halımıza kadar destek oldu. Ercan Bey'e ve vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Başımıza gelen afetten sonra kimin neye ihtiyacının olabileceğini öğrendik. Ercan Bey ve ailesinden Allah razı olsun. Onun desteğini asla unutmayacağız." diye konuştu.

Neşeli, bir süre sonra yeniden memleketleri Hatay'a döneceklerini kaydetti.

"YARDIMCI OLAN HERKESE MİNNETTARIZ"

Esra Meydanoğulları da Hatay'ın Defne ilçesinde eşi ve 4 kızıyla yaşadıkları evlerinin depremde hasar gördüğünü belirtti.

Bir kızının sarsıntı nedeniyle yıkılan duvarın altında kaldığını anlatan Meydanoğulları, şunları kaydetti:

"Kızımı duvarların arasından zor kurtardık. Görümcem enkazdan çıkarıldı. Oğlu kurtardı onu. Çok korktuk. Tek isteğim çocuklarımı alıp sokağa çıkmaktı. Sarsıntının şiddetinden yere savruldum. Sarsıntı nedeniyle yerden kalkamadım. Evin kapısını açmaya çalıştık ancak açılmadı. Yıkılan duvarı aşıp kendimizi evin dışına attık. Her anlattığımda olayı yeniden yaşıyorum. Çok zordu."

Bir hafta önce geldikleri Eskişehir'de gönüllülerden Tülay İncegönül'ün kendileriyle ilgilendiğini belirten Meydanoğulları, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Meydanoğulları, "Allah razı olsun. Yardımcı olan herkese minnettarız." ifadelerini kullandı.

İş adamı Ercan Yavaş ise 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası Derviş Yavaş'ın anısına depremzedelere yardımcı olduğunu belirterek, kendilerinden sadece dua beklediğini söyledi.

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